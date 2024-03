Die Thüringer Campingplatzbetreiber rechnen in der neuen Saison mit hohen Buchungszahlen. Der Campingverband erwartet sogar noch ein leichtes Plus im Vergleich zu den rund 800.000 Tages-Übernachtungen im vergangenen Jahr. Traditionell beginnt die Urlaubszeit in Wohnwagen oder Wohnmobil an Ostern. Das gilt auch für die immer beliebteren Ferienhäuser auf den Plätzen.