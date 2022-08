Am Ufer des Alperstedter Sees ist ohne Bebauungsplan, aber in Abstimmung mit den Behörden, ein Campingplatz entstanden. Er "poppte" auf - soll aber nicht mehr verschwinden. Auch im Winter war geöffnet. Die Betreiber arbeiten nun an einer langfristigen Lösung mit Bebauungsplan, der dann statt Containern auch feste Häuser erlaubt. Damit wollen sie nach eigenen Angaben Planungssicherheit für die nächsten zehn, 20 Jahre - um dann auch auf dem Gelände große Bäume pflanzen und den Platz erweitern zu können.



Insgesamt hatten die Macher 250.000 Euro in den Platz investiert. Zuletzt wurden 60 Tonnen Sand am Strand aufgeschüttet und ein Holzsteg gebaut, damit die Wassersportler gut in den See kommen können. 2020 hatte der Alperstedter Bürgermeister Stefan Berth Baden, Campen und Grillen am See verboten. Auslöser war, dass Gäste immer mehr Müll zurückgelassen und auch vieles zerstört hatten. Mit dem privat betriebenen Campingplatz sollte es wieder geregelter zugehen.

Keine festen Häuser, sondern Sanitärcontainer - gerade wurden sie von einem Graffiti-Künstler besprüht. Bildrechte: MDR/Isabelle Fleck