Nach der Corona-Krise hat sich die Tourismus-Branche in Thüringen 2022 wieder deutlich erholt. Im vergangenen Jahr wurden in Hotels, Pensionen und auf Campingplätzen mehr als neun Millionen Übernachtungen gezählt. Das waren 2,5 Millionen mehr als noch 2021, wie das Statistische Bundesamt errechnete. Vor allem die Zahl der ausländischen Gäste stieg demnach überdurchschnittlich an, die Touristiker verzeichneten mit 468.000 Übernachtungen ein Plus von gut 58 Prozent.