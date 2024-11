Die Thüringer CDU-Spitze hat dem am Freitag vorgestellten Koalitionsvertrag mit BSW und SPD zugestimmt. Nach Informationen von MDR THÜRINGEN fiel die Entscheidung einstimmig in einer Schaltkonferenz des CDU-Landesvorstands.

Stellvertretend für die CDU-Basis muss jetzt noch der sogenannte Landesausschuss entscheiden - im Grunde ein kleiner Parteitag. Der Ausschuss besteht aus dem Vorstand sowie 50 Delegierten aus den CDU-Kreisverbänden. Er tagt am 30. November.

Das Thüringer BSW will auf einem Mitgliederparteitag am 7. Dezember endgültig über den Koalitionsvertrag entscheiden. Die SPD startet am Montag eine Mitgliederfragung.