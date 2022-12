Die Zeit der Corona-Impfstellen geht in Thüringen zu Ende. Nur noch bis Weihnachten können sich die Menschen im Freistaat in den zentralen Anlaufstellen gegen Covid-19 impfen lassen.

Nach und nach werden die Einrichtungen geschlossen. So wurden am Samstag zum Beispiel in Bad Frankenhausen, Rudolstadt, Greiz, Mühlhausen und Weimar zum letzten Mal Impfungen verabreicht. Bis zum 23. Dezember haben nur noch Impfstellen in diesen Thüringer Städten geöffnet: