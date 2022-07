Es hapert beim Lesen und Schreiben . Das "Abacus-Nachhilfe Institut" mit Zweigstellen in Erfurt, Weimar, Meiningen oder Bad Salzungen hat in diesem Jahr nach eigenen Angaben erheblich mehr Zweitklässler unterrichtet als vor Corona. Diese Kinder hätten gerade ihr erstes normales Schuljahr erlebt. Aber auch mehr Erstklässler brauchen Nachhilfe, weil viele von Ihnen wegen Kita-Ausfall keine Vorschulstunden hatten.

Dazu kommen Probleme mit der Feinmotorik - also damit, etwa den Stift richtig zu halten. Diese Erfahrung haben das "Lernstudio Nordhausen" und die "Nachhilfe in Suhl" gemacht. Das Schreiben-Lernen sei im Home-Schooling zu kurz gekommen. Um zu zeigen, wie der Stift angesetzt wird, brauche es die Hilfe eines Menschen vor Ort. Auch der Anbieter "Studienkreis" in Gera hat im vergangenen Jahr nach eigenen Angaben einen deutlichen Zuwachs an Grundschülern verzeichnet.