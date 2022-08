In Thüringen bleiben die aktuellen Corona-Regeln bestehen. Das Gesundheitsministerium teilte am Montag mit, die neue Schutzverordnung trete am 17. August in Kraft und gelte bis 13. September. Damit würden die bisher geltenden Corona-Maßnahmen um weitere vier Wochen verlängert. Es gebe keine Veränderungen - auch nicht im Detail.