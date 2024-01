Zivilgesellschaft Demos gegen Rechtsextremismus: Wie reagiert die Thüringer AfD um Björn Höcke?

22. Januar 2024, 18:27 Uhr

Auch in Thüringen sind in den vergangenen Tagen Tausende Menschen gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus auf die Straße gegangen. Was sagt die Thüringer AfD um Björn Höcke dazu - und was sagen Migranten?