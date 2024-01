Saalfeld-Rudolstadt Rechtsextreme Strukturen kommen immer mehr in Mitte der Gesellschaft an

Die Forscher stellten fest, dass in den letzten Jahren zwar bekannte Szenetreffs weggefallen seien, die rechtsextreme Szene sich aber gleichzeitig verlagert habe. Sie treffe sich nun in Lokalen und Unternehmen, die bisher nicht dafür bekannt waren, rechtes Klientel zu empfangen. Dies sei ein Zeichen für die größere Akzeptanz von Rechtsextremem. In der Region hätten sich außerdem Reichsbürger etabliert, unter anderem in Wöhlsdorf. In Cursdorf habe sich außerdem die Anastasia-Bewegung angesiedelt, die als antisemitisch gilt.