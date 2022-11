Willkommen in unserer Kneipe. Ja, wir sind einer dieser Treffpunkte, digital halt, aber doch ein Ort, an dem sich Menschen treffen, die sich sonst in Alltag und Beruf nicht unbedingt begegnen. Wir als Gastgeber stellen was auf den Tisch - herzhaft und leicht von Politik bis Buntem.

Alles geklärt? Halt, einen Moment noch. Da ist noch was. "Knallhart bearbeitet" werden Argumente, nicht die Gäste. Deshalb sind wir auch da, dass sich unsere Gäste nicht (verbale) Knüppel über den Kopf ziehen und ihr Gegenüber angreifen und herabsetzen statt deren Meinungen und Argumente zu attackieren - fußballerisch gesagt also nur auf den Knöchel gehen statt auf den Ball.

Kein Derby, kein Streit, kein Kampf bleibt auf Dauer zivil, wenn nicht Schiris der einen oder anderen Art auf dem Platz sind. Wer sich in Diskussionen auf unser großes Spielfeld vor tausenden mitlesenden Usern in Duelle wagt, will natürlich nicht unterliegen - also liegt Eskalationsgefahr in der Luft.