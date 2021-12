"Behinderungen durch erhöhtes Verkehrsaufkommen" - die Formulierung aus den Staumeldungen gilt im Moment immer wieder auch für unsere Kommentarbereiche, vor allem auf Facebook und der Webseite. Auch für unsere digitale Kneipe, in der wir Sie weiter sehr gern empfangen, gibt es in unterschiedlicher Form Einlasskontrollen und ein paar Grundregeln für alle Gäste. Per "digitalem Hausrecht" schreiten wir dann eben auch ein. Das ist juristisch klar gedeckt und kein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Sie verweist schon in ihrem Grundgesetzartikel auf "Schranken", weil jede Freiheit auch mit anderen Freiheiten und Rechten kollidieren kann. Dazu zählen unter anderem das Recht - auch von uns - nicht bedroht oder Gewaltaufrufen ausgesetzt zu werden ("es wird mit Euch schlimmer als 89, wir kennen Eure Namen und Adressen"), nicht beleidigt zu werden und keine klaren Lügen oder Falschbehauptungen aufgetischt zu bekommen (was bei Gesundheitsfragen keine Bagatelle ist).