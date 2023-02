FAQ Wie Thüringen E-Triebwagen auf die Schiene bringen will

In Thüringen sollen die Zahl der Elektrofahrzeuge steigen - auch auf der Schiene. Nicht nur auf kleineren Strecken rollen bisher in der Regel Triebwagen mit Dieselmotor. Auch große Strecken mit tausenden Fahrgästen pro Tag werden mit solchen Zügen bedient. Der Freistaat unternimmt nun den ersten großen Schritt, das zu ändern. Ab 2028 sollen Dieseltriebwagen auf mehreren Strecken vor allem in Nordthüringen durch E-Fahrzeuge ersetzt werden - obwohl es dort meist keine Oberleitung gibt.