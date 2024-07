Drei Prioritäten nennt der neue Oberbürgermeister im Gespräch. Neben der neuen Struktur der Verwaltung soll so schnell wie möglich die längst überfällige Bezahlkarte für Geflüchtete eingeführt werden. Außerdem arbeite die Verwaltung mit Hochdruck am Haushalt für das neue Jahr.

Lange Zeit war Kurt Dannenberg Bundeswehr-Offizier, unter anderem als Kommandeur des Panzerpionierbataillons 701 in Gera. Hier hat er auch gelernt, taktisch und strategisch zu denken. Dannenberg will Gera langfristig entwickeln und nicht nur mit kurzfristigen Maßnahmen vergängliche Akzente setzen. "Ich würde gern an Ergebnissen abgerechnet werden", sagt er. "Nicht nach dem, wie ich mich jeden Tag in Medien präsentiert habe oder was ich gesagt habe."