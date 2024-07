Solche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es auch bei Bikar, die aktuell 27 junge Leute in verschiedenen Berufen ausbilden. Allein elf Azubis beginnen am 1. August ihre Ausbildung. Gern würde Ausbilder Marcel Herzog noch mehr Plätze besetzen.

Das scheitert derzeit nicht an Interessenten, sondern an den Kapazitäten im Unternehmen. "Wir haben schlicht nicht genug Platz für so viele Azubis", sagt er. "Mit unserer neuen Produktionshalle wollen wir auch in Sachen Ausbildung wachsen." Schon im Herbst sollen am Standort die Arbeiten für die neue 20.000 Quadratmeter große Halle beginnen.