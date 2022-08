Weimar | Oberhof Steigende Energiepreise: Thüringer Hotels fürchten um Existenz

Aufgrund der steigenden Energiepreise schlagen das Berghotel in Oberhof und der Dorotheenhof in Weimar Alarm. Die Häuser der Zentralkonsum Genossenschaft Berlin sehen ihre Existenz gefährdet. In einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz kritisieren sie die Energiepolitik gegenüber Russland.