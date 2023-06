Wenn eine Bürgerenergie-Genossenschaft nur noch einen Aktiven hat, dann ist sie kein Gemeinschaftsprojekt mehr. Die "Solidarische Energiegenossenschaft Thüringen eG Solide" mit Sitz in Bleicherode war kein gemeinsames Zukunftsprojekt von Bürgern mehr. Zehn Jahre nach ihrer Gründung wurde sie Ende 2022 aufgelöst.

Reinhard Guthke teilt das ganz nüchtern mit auf dem 7. Thüringer Bürger-Energie-Tag am Samstag in Altenburg. Aber es ist der traurigste Fakt in der Zehn-Jahres-Bilanz des Dachverbandes, der vor zehn Jahren von optimistischen Bürgern mit viel Elan gegründet wurde. Auch aus Bleichrode. Und Guthke ist seit dieser Gründung Vorsitzender des Dachverbandes.

Anzahl der engagierten Mitstreiter nicht gewachsen

Im Juni 2013 hatten sich die ersten Thüringer Bürger-Energie-Genossenschaften über den Dachverband vernetzt. Er informiert Interessierte über alle Möglichkeiten für Bürger, sich am Ausbau der Erneuerbaren in Thüringen zu beteiligen. Und ermuntert sie, sich vor Ort eben in Genossenschaften zusammenzutun, um die Energiewende mitzugestalten und so demokratischer zu machen. Nach zehn Jahren engagierter Arbeit fällt vor allem auf: Der Kreis der Engagierten ist überschaubar geblieben.

Knapp über dreißig Energiegenossenschaften haben sich bisher in Thüringen gegründet. Viele blieben bei dem, was möglich war: Mitglieder und damit Anteilseigner gewinnen, die investieren möchten. Zwischen 500 und 1.000 Euro kostet ein Bürgerenergie-Genossenschaftsanteil in Thüringen. Dann Standorte finden für Anlagen, Planen, Bauen. Überwiegend sind es Photovoltaikanlagen, die Thüringens Bürgerenergie-Genossenschaften erreichtet haben. Über die gesetzlich garantierte Vergütung für den ins Netz eingespeisten Strom ließen sich die Investitionen refinanzieren. Eingebrachte Anteile warfen und werfen so Gewinne ab. Thomas Winkelmann (Vorstand) und Vorsitzender Prof. Reinhard Guthke werfen beim 7. Thüringer Bürger-Energie-Tag einen Blick auf zehn Jahre Bürgerenergie-Genossenschaft. Bildrechte: MDR/Loréne Gensel

Eigenes Stromprodukt brauchte langen Anlauf

Da, wo mehr Ehrgeiz im Spiel war, war auch mehr Engagement notwendig. Einige wenige Enthusiasten wollten schon 2013 den Strom aus den Anlagen der Thüringer Genossenschaften über ein eigenes Produkt in den Strommarkt bringen. Als "Thüringer Landstrom" sollte es den Thüringern die Möglichkeit geben, 100-prozentigen Ökostrom aus heimischen Bürgerprojekten zu beziehen.

Es zeigte sich allerdings schnell: Der eigenständige Stromhandel übersteigt die Kräfte der Bürgerenergie-Enthusiasten. Heute wird "Thüringer Landstrom" über die "Bürgerwerke eG" mit Sitz in Heidelberg verkauft - ein Stromhändler, der bundesweit Bürger-Ökostrom von 116 Energiegemeinschaften einkauft und anbietet. Als schwer umzusetzen erwiesen sich über die Jahre auch Bürgerwindräder. Komplizierte Ausschreibungen, lange Genehmigungsverfahren und die aufwendige Suche nach geeigneten Partnern - die Hürden summierten sich. Bürgerbeteiligung an Windrädern gibt es aktuell nur im Windpark Uthleben in Nordthüringen.

Das Interesse an einer regionalen und preiswerten Versorgung aus Anlagen vor Ort ist an vielen Stellen da. Thomas Winkelmann, Mitglied im Vorstand des BürgerEnergie Thüringen e.V.

Genossenschaften wollen ihren Strom selbst verkaufen