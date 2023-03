Die Energieminister der Bundesländer drängen den Bund, den Bürgern die Energiewende zu erleichtern. Auf Initiative von Thüringen verabschiedeten sie bei ihrem Treffen am Donnerstag in Merseburg in Sachsen-Anhalt Forderungen, wie die Hürden für den lokalen Verkauf von vor Ort erzeugter Energie abgebaut werden sollen. Unter anderen wird die Ampelkoalition aufgefordert, den komplizierten Rechtsrahmen für sogenannte Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften zu vereinfachen.