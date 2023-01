Mit einem Fond will Thüringen Bürgerenergie-Genossenschaften finanziell unterstützen. Es stünden in diesem Jahr zweieinhalb Millionen Euro zur Verfügung, so das Umweltministerium. Das Geld kann demnach ab kommender Woche Montag an bei der Thüringer Aufbaubank online beantragt werden. Ab dann sind Antragsunterlagen verfügbar .

Laut Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) gibt es in Thüringen bisher rund 30 kleinere Bürgerenergie-Genossenschaften. Es sei wichtig, dass die Menschen in erneuerbare Energien investierten. Geld aus dem Fonds könnte auch für größere Projekte wie Photovoltaik-Freiflächenanlagen an Bahnlinien oder auf ehemaligen Deponien genutzt werden. Ziel sei, dass auch solche Energieprojekte in den Händen der Bürger lägen, so Siegesmund. Dabei solle die staatliche Förderung helfen.