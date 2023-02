Mittweida Energiegenossenschaft will Menschen vor Ort bei Stromerzeugung mitverdienen lassen

Die Genossenschaft will sich vorerst nicht an Windrädern beteiligen. Stattdessen sollen Photvoltaik-Anlangen auf den Dächern in der Umgebung finanziert werden. Die 14 Gründungsmitglieder sollen dabei nur ein Anfang sein, ein erstes Wunschziel seien 100 Mitglieder bis Jahresende. Vor allem solche, die bereit sind, langfristig in die Region zu investieren. Denn schnelles Geld bringt die Genossenschaft nicht ein, so Wittig. "Also die ersten ein bis zwei Jahre muss man da ein bisschen Geduld mitbringen und abwarten bis da auch irgendwie Renditen zustande kommen."