Feuerwehr Drei Großbrände in Thüringen gleichzeitig: 276.000 Euro Sachschaden

Drei Großbrände haben am Montagabend die Feuerwehren in Thüringen beschäftigt - in Bad Tennstedt, Behringen und Heiligenstadt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 276.000 Euro.