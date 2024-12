Kurz vor Silvester haben die Städte Erfurt und Jena zu einem Verzicht auf Feuerwerk aufgerufen. Dadurch könnten Brände verursacht werden, Notaufnahmen kämen an ihre Belastungsgrenze, die Feinstaubbelastung sei hoch und es falle tonnenweise Abfall an, hieß es in einer Mitteilung. "Es ist an der Zeit, unser Verhalten zu überdenken." Im vergangenen Jahr habe es in Erfurt etwa 61 Brandeinsätze und 153 Rettungsdiensteinsätze gegeben.

Dezernentin: Keine Möglichkeit für Tiere sich zu schützen

Auch die Stadt Jena empfiehlt in einer Mitteilung, den Jahreswechsel ohne Feuerwerk zu begehen. Als Grund werden die Lärmbelastung, Unfälle, Feinstaub und Müll angegeben. In der Vergangenheit seien in der Stadt 33 Kubikmeter Müll in einer Silvesternacht durch Feuerwerk entstanden. Die zusätzlichen Entsorgungskosten beliefen sich auf 15.000 Euro.