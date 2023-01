Doch nicht überall sind die Wartezeiten lang. Eine Abfrage von MDR THÜRINGEN in den Landkreisen und kreisfreien Städten zeigt: In manchen Regionen geht's ganz schnell. So ist in der Fahrerlaubnisbehörde in Gera nicht mal ein Termin notwendig, da vor Ort Wartemarken vergeben werden. "Bei vollständigen Antragsunterlagen kann der Antrag auf Ersterteilung angenommen und bearbeitet werden", heißt es aus der Stadtverwaltung. Bald soll auch in Gera ein Online-Terminvergabesystem - wie es in vielen, aber noch nicht in allen Thüringer Städten und Kreisen genutzt wird - das bisherige Zettelsystem ablösen. Wartezeiten vor Ort sollen so vermieden werden.