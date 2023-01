Die gute Nachricht ist, die Fahrerlaubnis für Pkw und Motorrad gilt lebenslang. Anders als zum Beispiel beim Lkw, dort wäre ein abgelaufener Führerschein eine Straftat. Pkw-Fahrer begehen allenfalls eine Ordnungswidrigkeit, die in der Regel 10 Euro kostet. Denn es gibt einen Unterschied zwischen der Fahrerlaubnis selbst und dem Dokument, das dies bescheinigt. Auch wenn der Vergleich etwas hinkt: So wie bei einem abgelaufenen Ausweis ja auch nicht gleich die Staatsbürgerschaft erlischt, so erlischt auch nicht die Fahrerlaubnis, wenn der Führerschein sein Verfallsdatum überschritten hat. Denn der Führerschein ist nur das Dokument, welches die Erlaubnis dokumentiert.