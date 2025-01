Die neue CDU-geführte Landesregierung in Thüringen hat sich derweil noch nicht eindeutig positioniert. Das Innenministerium erklärte, dass es dazu bislang keine abschließende Entscheidung gebe. Wenn es so weit sei, wolle man sich mit den großen Vereinen an einen Tisch setzen. Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sagte bei der Pressekonferenz: "Klar muss sein, wir wollen die Freude am Sport damit verbinden, dass die Gemeinschaft nicht für diejenigen bezahlen muss, die andere Interessen bei solchen Spielen haben."