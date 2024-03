Die CDU im Thüringer Landtag will die Fanausschreitungen und den Polizeieinsatz beim Regionalliga-Derby am Samstag in Jena parlamentarisch aufarbeiten. Wie der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Raymond Walk, sagte, soll das Vorgehen der Polizei und der Vereine in der nächsten Sitzung des Innenausschusses thematisiert werden. Fragen müssten unter anderem zur polizeilichen Gefährdungsanalyse gestellt werden, so Walk. Auch sollten der Einsatz von Wasserwerfern gegen Fans, die Sicherheitsvorkehrungen am Einlass und die Gewaltprävention der Vereine hinterfragt werden.