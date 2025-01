Der Termin für das Thüringenderby Rot-Weiß Erfurt gegen Carl Zeiss Jena steht fest. Das Spiel soll laut dem Nordostdeutschen Fußballverband zeitgleich mit der Bundestagswahl am 23. Februar stattfinden.

Wie NOFV-Geschäftsführer Till Dahlitz MDR THÜRINGEN sagte, war das Rückrundenspiel bereits vor Saisonbeginn auf das Wochenende 22. und 23. Februar gelegt worden. Nach der Bekanntgabe des Bundestagswahltermins habe man sich in enger Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden auf den Sonntag geeinigt.

Eine Terminierung auf Freitag oder Samstag sei, so Dahlitz, wegen anderer Veranstaltungen in Erfurt nicht möglich gewesen. Das Spiel beginnt um 13 Uhr im Steigerwaldstadion in Erfurt.