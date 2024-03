Die Ermittlungen zu einer Massenschlägerei vor dem Fußball-Thüringenderby vor einem Jahr in Bad Berka sind fast abgeschlossen. Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt, Hannes Grünseisen, der "Thüringer Allgemeinen" bestätigte, gibt es aktuell 78 Beschuldigte.

Im März 2023 waren Fans des FC Rot-Weiß Erfurt und des FC Carl Zeiss Jena in der Kleinstadt Bad Berka aneinander geraten. Etwa 80 Anhänger der Fußball-Rivalen hatten sich in der Nacht vor dem Thüringenderby in Bahnhofsnähe geprügelt. Dabei sollen sie unter anderem mit Verkehrsschildern aufeinander losgegangen sein.