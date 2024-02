Bildrechte: picture alliance/dpa | Uli Deck

Debatte im Landtag Genderverbot an Schulen in Thüringen vorerst gescheitert

02. Februar 2024, 15:17 Uhr

Die Vorschläge der CDU zu einem Genderverbot an Schulen in Thüringen sind im Landtag am Freitag gescheitert. Zwar hatten Abgeordnete von CDU, AfD und FDP für eine Überweisung in den Ausschuss gestimmt - insgesamt waren aber zu wenige von ihnen anwesend.