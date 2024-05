Bei Hundeausstellungen in Erfurt dürfen weiterhin keine Tiere aus sogenannten Qualzuchten gezeigt werden. Wie Amtstierarzt Ulrich Kreis MDR THÜRINGEN sagte, werden sich die Auflagen für Tierausstellungen künftig eher noch verschärfen. Die für das kommende Wochenende geplante Rassehundeausstellung in der Erfurter Messe war wegen der Auflagen des Veterinäramtes abgesagt worden .

Bildrechte: picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Wire | Jesus Merida

Bereits in den vergangenen beiden Jahren hatten diese Vorgaben für einen starken Rückgang bei den Ausstellern gesorgt. Im vergangenen Jahr habe es nur rund 600 Hunde pro Tag auf der Messe gegeben, zu Hochzeiten seien es rund 2.000 pro Tag gewesen, sagt Dirk Topel vom Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH).

Deshalb habe die Messe in diesem Jahr entschieden, die Rassehunde-Ausstellung auszusetzen. Der VDH-Landesverband sei aber optimistisch, die Ausstellung im kommenden Jahr wieder veranstalten zu können. Gegebenenfalls würde man auf einen anderen Veranstaltungsort in Thüringen ausweichen, so Topel.