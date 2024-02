Faktencheck: Schreibt die Regierung wirklich den Sprachgebrauch an Schulen vor?

Tatsächlich ist die Aussage der AfD falsch, dass die Landesregierung den Schulen einen bestimmten Sprachgebrauch vorschreiben möchte. Nach Angaben des Bildungsministeriums "gibt es keine entsprechenden ministeriellen Vorgaben für den Schulbereich". Geschlechtergerechte Sprache sei der Landesregierung zwar "sehr wichtig", was sich allein aus dem Gleichheitsgrundsatz der Verfassung und aus dem Gleichstellungsgesetz ergebe.

Bildungsminister Helmut Holter (Linke) hatte in einem Brief an die Schulen zuletzt aber mitgeteilt, dass er ihnen keine Vorgaben machen möchte: "Sprache entwickelt sich, und Gesellschaften entwickeln sich. Gerade mit Blick auf die Gleichberechtigung der Geschlechter sollten sich auch Schulen dieser Debatte stellen. […] Lehrerinnen und Lehrer sind meines Erachtens daher gut beraten, sich dem Thema zu stellen - ohne jemanden dafür zu loben oder zu bestrafen, wenn er oder sie die eine oder die andere Sprachform anwendet."

Vorschlag der AfD schwer umsetzbar

Gleichzeitig scheint die Forderung der AfD, keine Lernmaterialien mehr zuzulassen, in denen gegendert wird, kaum umsetzbar. Laut Bildungsministerium werden nämlich "Neuauflagen von Lernmitteln nur noch in gendergerechter Sprache gedruckt". Für den Thüringer Lehrerverband (TLV) ist auch das keine Ideallösung: Es müsse die Möglichkeiten geben für die Schulen zu wählen und "ideell als auch materiell Alternativen zuzulassen".

Die Landesschülervertretung (LSV) bezeichnet die Pläne der Fraktionen als "sinnlos". Laut Sprecherin Kiara Hertel wird auch in der Schülerschaft von einigen gegendert und von anderen eben nicht - es gehöre einfach dazu. "Wir sind uns da einig, jeder sollte so reden wie er will. Jeder soll sich wohlfühlen." Ein Verbot sei schwierig, so Hertel, "weil es sich nicht durchsetzen wird. So viele haben sich schon daran gewöhnt. Wir stellen Diversität dar. Warum sollten wir das wieder wegnehmen?"

Lehrerverband: Vorschläge sind "grundfalsch"

Noch deutlichere Kritik kommt vom Lehrerverband: Er hält die Vorschläge von CDU und AfD für "grundfalsch". "Es erschließt sich uns nicht, wovor Kinder und Jugendliche 'geschützt' werden sollen", teilte der TLV dem MDR mit. Die Lehrerinnen und Lehrer in Thüringen handhabten das Gendern sehr unterschiedlich - "eben weil es bisher weder ein Ver- noch ein Gebot hierzu gibt. Diese Vielfalt ist nicht das Schlechteste, denn sie bildet das aktuelle Stimmungsbild ab."

Ein Verbot […] wäre auch ein furchtbares Signal der Intoleranz an die nachfolgende Generation. Tim Reukauf, Landesvorsitzender Thüringer Lehrerverband

Den Vorwurf, die gendergerechte Sprache würde den Schülerinnen und Lehrern von der Politik übergestülpt, kann der TLV nicht nachvollziehen. Landesvorsitzender Tim Reukauf sagte MDR THÜRINGEN: "Tatsächlich erleben wir in den Schulen eher das Gegenteil: Für die jungen Menschen ist es mittlerweile ganz selbstverständlich, kommt also demografisch betrachtet eher von unten in die Gesellschaft hinein."

Schüler ab der fünften Klasse setzten sich bewusst mit der Thematik auseinander - "nicht zuletzt auch deshalb, weil sie mit den verschiedenen persönlichen Erfahrungen im Umgang mit der eigenen Körperidentität konfrontiert werden und das nicht immer positive Erfahrungen sind." Und: "Ein Verbot ließe sich also nicht nur schwer durchsetzen - es wäre auch ein furchtbares Signal der Intoleranz an die nachfolgende Generation."

Philologen: Gendern hilft nicht

Etwas anderer Meinung ist der Thüringer Philologenverband, der Gymnasiallehrer vertritt. Ähnlich wie CDU und AfD fürchten die Philologen, dass geschlechtergerechte Sprachformen das Lernen generell behindern. Ohnehin würde eher wenig in den Schulen gegendert. Laut Verband wäre es demnach im Sinne der Schüler, das Gendern zu unterbinden.

