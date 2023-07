Lilly Härtig vom Landesschülerrat Sachsen Bildrechte: Lilly Härtig

Der Landesschülerrat sieht den Erlass und das Gender-Verbot an Schulen generell kritisch. Vorstandsvorsitzende Lilly Härtig sagt: "Sowohl Sprache als auch die Schrift ist durchgängig im Wandel, und dazu gehört es auch, mehr Personen in die Sprache mit einzubeziehen zu wollen. Sobald alle Anwesenden, die diesen Text lesen, einverstanden sind, beziehungsweise in der Lage sind, diesen Text zu verstehen, sollte es angemessen sein. Weiterhin ist ja auch keiner gezwungen, diese Form an Schreibweise zu übernehmen."