Angesichts des regnerischen Wetters befürchten Thüringer Landwirte Einbußen bei der Getreideernte. Wie der Bauernverband am Dienstag mitteilte, verschlechtert sich mit jedem Regenschauer die Qualität des Getreides. Das betreffe vor allem den Weizen, der in diesen Tagen gedroschen werden sollte. Derzeit würden die Mähdrescher vielerorts in Hallen oder auf den Höfen der Agrarbetriebe stehen und auf oft kurze Einsätze in trockenen Phasen warten.