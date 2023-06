Dennoch werden in Thüringen gerade einmal 0,3 Prozent der Ackerfläche beregnet. In Sachsen-Anhalt sind es 2 Prozent. Falk Böttcher, Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig erklärt: "Das Problem ist gerade in unserem mitteldeutschen Raum, dass das Grundwasser limitiert ist und man da erstmal Bewässerungsrechte haben muss. Die bekommt man von den Wasserbehörden zugesprochen. In den letzten Jahren sind nach unserer Erfahrung die Rechte nicht in der Form ausgereicht worden, dass sie diese Trockenheit hätten abfangen können, die wir in den letzten Jahren hatten."