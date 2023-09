In diesem Jahr liegt der Krankenstand bei der Thüringer Polizei durchschnittlich bei zwölf Prozent. Vor zwei Jahren waren es zwei Prozentpunkte weniger. Was dagegen hilft? Während andere Polizei-Gewerkschafter eine Aufstockung der Ausbildungsplätze in Meiningen fordern, sieht Mandy Koch die Lösung in einem anderen Weg: "Man müsste einfach gucken, wo es tatsächlich Polizeivollzugsbeamte braucht und wo eben nicht. Wo kann ich was auslagern, was können Tarifbeschäftige machen?"