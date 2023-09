Nach Angaben der Erfurter Landespolizeidirektionsleiterin Heike Langguth gibt es auf dem Erfurt schon länger Polizeistreifen, die regelmäßig vor Ort sind. So gebe es gemeinsame Streifen mit dem Stadtordnungsdienst und an den Wochenenden mit Kollegen der Bereitschaftspolizei. Auch mit Diensthunden werde Streife gelaufen.

Das neue Büro auf dem Anger in Erfurt teilen sich Polizei und Stadtwerke Erfurt. So sieht es von innen aus.

Das neue Büro auf dem Anger in Erfurt teilen sich Polizei und Stadtwerke Erfurt. So sieht es von innen aus.

Das neue Büro auf dem Anger in Erfurt teilen sich Polizei und Stadtwerke Erfurt. So sieht es von innen aus. Bildrechte: Antje Kirsten

Seit Jahren steigt die Zahl der Straftaten auf dem Erfurter Anger an. Mehr als 1.100 zählte die Erfurter Polizei allein im vergangenem Jahr. Fast doppelt so viele wie noch 2021. Besonders die Gewalt gegen junge Menschen hat auf dem Anger zugenommen. 2022 gab es mit 53 Übergiffen auf Kinder und Jugendliche so viele wie noch nie zuvor.