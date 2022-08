Die Grundwasserstände in Thüringen sind an einigen Messstellen auf dem niedrigsten Niveau seit Messbeginn. Das geht aus Daten des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) in Jena hervor. Besonders betroffen sind das Thüringer Becken und Teile Ostthüringens.