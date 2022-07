In seiner Stadt Waltershausen gehe es etwa darum, wie weit in der Turnhalle die Heizung heruntergedreht werden müsse. In der Schule müssten im Winter möglicherweise wegen Corona die Klassenzimmer gelüftet werden. Er wisse nicht, ob es dann überhaupt noch eine Heizung gebe, um die Räume wieder aufzuheizen, so Brychcy.