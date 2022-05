Die Jahre 2018 und 2020 sind jetzt der neue Vergleichsmaßstab für Dürren in Europa. So beschreiben die Wissenschaftler die Ergebnisse ihrer Untersuchungen. "Kein anderes Dürreereignis in den vergangenen mehr als 250 Jahren hatte eine so große räumliche Ausdehnung wie dieses", sagt Dr. Oldrich Rakovec. Er ist UFZ-Modellierer und Hauptautor der in der Zeitschrift Earth’s Future der American Geophysical Union veröffentlichten Studie. Für diesen Vergleich haben die Forscher historische Dürren bis ins Jahr 1766 rekonstruiert. Als Dürre definierten die Wissenschaftler dabei jenen Zeitpunkt, an dem die aktuelle Bodenfeuchte bis in eine Tiefe von zwei Metern unter den Wert fällt, der nur in 20 Prozent der Jahre während des gesamten Zeitraums von 250 Jahren erreicht wird. Da diese Daten nicht als Messwerte vorliegen, konnten sie nur modelliert werden, unter anderem aus den Daten der Vergangenheit zu Temperatur und Niederschlag.