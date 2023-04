Aktionsplan Thüringen wappnet sich gegen Hitze

Bund und Land Thüringen wollen Fördermittel bereitstellen, damit die Kommunen in Klimaschutz und -anpassung investieren können. Für dieses und kommendes Jahr sollen 50 Millionen Euro zur Verfügung stehen, hieß es von beiden Ministerien. Der Maßnahmenkatalog soll den Kommunen am 26. April während einer Konferenz in Erfurt vorgestellt werden.