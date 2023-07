Hitze, Trockenheit, Waldbrände: So reagiert Thüringen

Indem Sie mehrere Dinge beachten – zum Beispiel, dass in Wäldern von März bis Oktober generell ein Rauchverbot gilt. Ebenfalls eine Gefahr: Dass Menschen Zigarettenkippen achtlos wegwerfen. Verboten ist außerdem, im Wald oder in der Nähe des Waldes offenes Feuer zu machen. Darüber hinaus sollten Pkw nicht auf trockenem Gras geparkt werden, weil sich das Gras am heißen Katalysator entzünden könnte. Sollte es dennoch zu einem Feuer kommen: Die Feuerwehr erreichen Sie unter dem kostenlosen Notruf 112.