Etwa 90 Kilometer lang ist die Pleiße. In Thüringen fließt sie auch durchs Altenburger Land. In Gößnitz kann man normalerweise durch die Pleiße durchwaten. Doch am 2. Juni schwillt der Fluss auf 172 cm an. Bis zum 4. Juni gilt der Ausnahmezustand. Auch die Weiße Elster wird zum Problem. In Greiz wird die Innenstadt geflutet. Katastrophenalarm. In Gera-Langenberg zeigt der Pegel am 3. Juni 569 cm, nur 1954 war das Wasser höher. Der Hofwiesenpark, 2007 zur Bundesgartenschau aufwändig neu gestaltet, steht unter Wasser. Auch das MDR THÜRINGEN-Regionalstudio ist betroffen. In der Bergschule muss eine Notunterkunft eingerichtet werden.