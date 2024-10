Mit Warnstreiks will die IG Metall auch in Thüringen den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Den Auftakt machen am Dienstagmorgen die Mitarbeiter von Kaeser Kompressoren in Gera. Daran beteiligen sich etwa 100 Mitarbeiter der Frühschicht, die vor dem Werkstor stehen, sagte ein Sprecher der IG Metall. Bei Kaeser arbeiten nach Gewerkschaftsangaben rund 400 Menschen in drei Schichten.

Bildrechte: IG Metall/Pressebüro Horst Martin

Geplanter Warnstreik in Erfurt verschoben

Weitere Aktionen seien im Laufe des Tages in Saalfeld, Eisenach und Rudolstadt geplant. Ein geplanter Warnstreik bei Schuler Pressen in Erfurt ist am Dienstagmorgen abgesagt worden. Laut einem Gewerkschaftssprecher waren Organisatoren und Hauptredner erkrankt. Es soll nun in einigen Tagen erneut zum Warnstreik aufgerufen werden. Bei den Tarifverhandlungen geht es um 20.000 von insgesamt 80.000 Beschäftigten der Branche in Thüringen.