Nichtsdestotrotz, Gewerkschaften könnte es gelingen, mit derartigen Mitgliederboni aus der Defensive zu kommen. Denn in den vergangenen Jahren hätten sich immer mehr Mitglieder abgewandt, sagt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung der Arbeitsagentur. Dadurch sei letztendlich auch die Tarifbindung gesunken, also die Verpflichtung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sich an die ausgehandelten Tarifverträge zu halten.

Enzo Weber glaubt, das Beispiel der IG BCE könne als Vorbild für andere Gewerkschaften dienen. Gewerkschaften seien darauf angewiesen, attraktiv zu werden. "Das sieht man auch in den Tarifverhandlungen. Über die Löhne wird intensiv verhandelt, es gibt hohe Abschlüsse, über die Arbeitszeiten wird verhandelt. Und ein richtig probates Mittel ist ein Bonus nur für Gewerkschaftsmitglieder. Dementsprechend werden wir so etwas in der Zukunft häufiger sehen. Aber dem sind auch Grenzen gesetzt, denn was als fair angesehen ist, ist natürlich gleicher Lohn für gleiche Arbeit", meint Weber.