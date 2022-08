Von einem bundesweiten Hackerangriff auf die IT-Systeme der Industrie- und Handelskammern sind auch die drei Thüringer Kammern betroffen. Wie Erfurts IHK-Geschäftsführerin Cornelia Haase-Lerch mitteilte, sind die Kammern derzeit nicht per Mail von außen erreichbar.

Es seien alle 70 IHK in Deutschland betroffen, sagte ein Sprecher der für die IT zuständigen IHK-Gesellschaft für Informationsverarbeitung (GfI) in Dortmund. Den Angaben zufolge sollen jetzt die einzelnen Dienste sukzessive geprüft werden. Sind sie sauber, werden sie wieder hochgefahren.