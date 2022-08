Cybersicherheit Nach BSI-Warnung: Behörden nutzen kein Kaspersky mehr

Im März hatte das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik BSI eine ungewöhnliche Warnung ausgesprochen. Es riet von Produkten der russischen Firma Kaspersky ab, die vor allem für ihre Virenschutzsoftware bekannt ist. Bundeseinrichtungen müssen sich in jedem Fall an die BSI-Warnung halten und die Programme gegebenenfalls austauschen. Wir haben nachgefragt, wie die Behörden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen reagiert haben.