Im Oktober ist die Inflation in Thüringen erstmals in diesem Jahr über die Zehn-Prozent-Marke gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilt, ließen die hohen Energie- und Lebensmittelkosten die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat um 10,7 Prozent steigen.