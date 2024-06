Die Linke-Politikerin sagte, das Angebot habe sich an jenem Zuschuss orientiert, den Thüringen der Bahn AG für die Anerkennung von Nahverkehrstickets in den Intercitys zwischen Gera und Nordrhein-Westfalen (NRW) zahle. In diesen Zügen gelten das Deutschlandticket und andere Nahverkehrsfahrscheine zwischen Gera und Erfurt.

Auf der Saalebahn fahren seit Mitte Dezember Doppelstock-Intercitys zwischen Leipzig und Karlsruhe. Sie halten in Thüringen in Jena, Rudolstadt und Saalfeld. Zeitgleich wurden die Nahverkehrsverbindungen auf der Saalebahn ausgedünnt . Politiker aus Ostthüringen wie der Saalfelder Bürgermeister Steffen Kania (CDU) hatten daher darauf gedrungen, dass die Intercitys auch mit Nahverkehrstickets genutzt werden können.

Der Saalfelder Bürgermeister Kania kündigte an, die Absage nicht einfach hinnehmen und mit den anderen Strecken-Anrainern darum kämpfen zu wollen, die Bedingungen für Pendler wieder zu verbessern. Es sei unverständlich, dass die Deutsche Bahn den Thüringer Zuschuss ablehne, obwohl sie für kolportierte 1,5 Millionen Euro im Jahr vorhandene und weitgehend leere Züge einfach nur für Inhaber von Nahverkehrstickets öffnen müsste. Der Jenaer Stadtentwicklungsdezernent Christian Gerlitz (SPD) bezeichnete das als großes Problem. Die Strecke sei in den vergangenen Jahren für Pendler immer wichtiger geworden. Dass Fahrgäste jetzt zwischen zwei Zügen auf einer vielgenutzten Strecke mitunter eine Stunde warten müssen, sei unbefriedigend.

Aus dem Ministerium war zu erfahren, dass sich Ministerpräsident Bodo Ramelow in der Sache an den Bahnvorstand wenden will. Nach Informationen der "Ostthüringer Zeitung" (€) hat Ramelow das schon getan und sich in einem Brief beschwert.