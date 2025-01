Angefressene Zapfen, Fährten auf dem Waldboden und eine abgestreifte Haut am Teichrand. Einige Tiere haben ihre Spuren im Museum für Naturkunde hinterlassen. Die Teilnehmer helfen im Programm "Auf Spurensuche“ in der ständigen Ausstellung des Museums dabei, die Spuren zu suchen und sie vor allem den richtigen Tieren zuzuordnen. Mit diesem Wissen entgehen den Kindern und Jugendlichen keine Spuren mehr beim nächsten Spaziergang im Wald oder am Feldrand. Am Anschluss wird ein kleines Plakat zum Mitnehmen gestaltet. "Auf Spurensuche" wird am 5., 7. und 8. Februar jeweils um 14 Uhr stattfinden.

Gotha | Bade- und Saunaerlebnis für die ganze Familie

Vom 3. bis 9. Februar können Besucher im Stadt-Bad Gotha der kalten Jahreszeit entfliehen. An zwei Tagen bietet die Bad- und Saunawelt besondere Veranstaltungen: am 4. Februar ist Damensauna-Tag und am 14. Februar erwartet die Besucher ein "Valentinstags-Special". Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

In den Winterferien lädt das Freizeitbad GalaxSea Kinder und Jugendliche zu einem besonderen Ferienprogramm ein. Unter dem Motto "Tauche ein in die faszinierende Welt des Schwimmmeisters“ warten Wasserspiele, Tipps und ein Hindernisparcours. Das Programm findet vom 3. bis 7. Februar, jeweils zwischen 10 und 15 Uhr, statt. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren von erfahrenen Schwimmmeistern Wissenswertes rund ums Wasser und können ihre Geschicklichkeit beim beliebten Aquatrack-Parcours mit Rutschen, Balancier- und Kletterelementen unter Beweis stellen.

Vom 4. bis zum 7. Februar bietet das Hennebergische Museum Kloster Veßra ein Ferienprogramm für Kinder. Sei es das Basteln von Futterglocken, die Herstellung duftender Seifen, eine Reise zur Getreideproduktion mit Müslimachen sowie das Gestalten von eigenem Porzellan - die Projekte bieten Spaß und vermitteln Wissen über Vögel, Sauberkeit in vergangenen Zeiten und die Herstellung von Gebrauchsgegenständen. Die Kosten für die Teilnahme an den Ferienprojekten betragen für Kinder 5 Euro. Es ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Bildrechte: IMAGO / imagebroker

In den Winterferien wird es in Schloss Elisabethenburg und den Räumen der Christophine Kunstschule bunt. Die Meininger Museen laden am 4. Februar gemeinsam mit der Volkshochschule zu einem besonderen Ferienprogramm ein, das sich dem Meininger Künstler Hans Hattop (1924–2001) widmet. Während einer Führung tauchen die Kinder in die Welt des Künstlers ein und erfahren Spannendes über seine Werke. Die Kunstwerke spiegeln Hattops Verarbeitung von Kriegserlebnissen und seinem Leben in der DDR wider. Bildrechte: IMAGO / Steve Bauerschmidt

Nach der Ausstellung geht es kreativ weiter: Unter dem Motto "Abenteuer Farbe“, und mit Unterstützung des Teams der Christophine Kunstschule, können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eigene Kunstwerke gestalten. Mithilfe von Pinseln, Farben und verschiedenen Drucktechniken erleben die Kinder, wie es sich anfühlt, selbst wie ein Künstler im Atelier zu arbeiten. Die Führung beginnt 13 Uhr am Museumsshop im Schloss Elisabethenburg, Teilnahme mit Tageskarte zzgl. je vier Euro für die Führung und das Bastelprogramm. Das Programm dauert 2,5 Stunden, um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Am 1. Februar startet das Winterferien-Rätsel "Eiskalter Job" auf Burg Posterstein. Bis zum 2. März können Kinder die fiktiven Burgbewohner durch ihren Alltag begleiten. Im Winterferien-Rätsel führen Magd Anna und Knecht Johannes die Kinder durch die Burg, wie sie früher einmal gewesen sein könnte: zur Küche, zum Stall, zum Gerichtsraum, zum Abort und in die Kemenate. Das Rätsel beantwortet alle Fragen der Kinder zum Alltag auf Burgen. Darüber hinaus bietet das Museum auch die Familien-Ausstellung "Die Kinderburg“ an. Hier darf die Burg in Verkleidung erkundet und ausgewählte Stücke auch angefasst werden. Ferienrätsel gibt es auf Burg Posterstein in den Winterferien, den Osterferien, den Sommer- und den Herbstferien. Für das Ferienrätsel braucht es keine Voranmeldung. Es gibt die Rätselgeschichte auch zum Anhören per QR-Code, der mit dem eigenen Smartphone gescannt werden kann. Bildrechte: Burg Posterstein

Seitenroda | Freier Eintritt auf der Leuchtenburg

In den Winterferien bietet die Stiftung Leuchtenburg auch Kindern und Jugendlichen zwischen 6 und 16 Jahren freien Eintritt. Das Eintrittsmodell soll testweise erprobt und danach ausgewertet werden. Kinder bis einschließlich sechs Jahren sind generell vom Eintritt befreit.

Schleusingen | Bastelstunden im Schloss

Das NaturHistorische Museum Schloss Bertholdsburg in Schleusingen lädt Ferienkinder (ab 6 Jahre) wieder ganz herzlich zu verschiedenen Veranstaltungen ein. So wird am 4. Februar die Möglichkeit geboten eine Futterglocke für Tiere zu basteln. Am 6. Februar wird unter dem Motto "Schneeflöckchen, Weißröckchen" eine Bastelstunde für Schneeflocken angeboten. Treffen ist jeweils 10:30 Uhr. Um Voranmeldung wird gebeten. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Die Jugendkunstschule in Schweina bietet in den Winterferien die Möglichkeit fantasievolle Accessoires und Zubehör für das eigene Faschingskostüm bauen. In der Textilwerkstatt kann vom 3. bis zum 5. Februar unter Anleitung durch eine versierte Näherin aus unterschiedlichsten Materialien und bunten Stoffen Hörner geklebt, Ohren genäht, Brillen gebogen und vieles mehr gebastelt werden. Eine Anmeldung ist erforderlich. Die Teilnahme kostet 130 Euro.