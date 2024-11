Am 11.11. um 11.11 Uhr nehmen die Narren und Närrinnen der vier Karnevalsvereine in Bad Salzungen im Wartburgkreis auf dem Markt das Zepter in die Hand. Nach der offiziellen Begrüßung und der Übergabe des Rathausschlüssels findet ein kurzes Programm auf der Bühne statt. DJ Chris sorgt für die stimmungsgemäße Musik.

In Vacha im Wartburgkreis stürmen die Narren vom CCV um 11.11 Uhr das Rathaus. Bürgermeister Martin Müller (CDU) will die Schüssel allerdings nicht so einfach herausgeben. Was er sich hat einfallen lassen, ist noch streng geheim. Auf jeden Fall bleibt die Verwaltung am Montag geschlossen. Zum Feiern aber seien Bürger willkommen, heißt es vom CCV.

Erst am 16.11. um 11.11 Uhr beginnt sowohl in Friedrichroda als auch in Finsterbergen im Kreis Gotha die närrische Zeit. In Friedrichroda feiert der FCC den Faschingsauftakt traditionell mit dem Sturm auf´s Rathaus. Und auch in Finsterbergen wird der neue Dorfschulz am Haus des Gastes in Ketten gelegt. Unter dem Motto "So ein Theater…" feiert der Finsterberger Karneval Klub am Abend des 16. November ab 20 Uhr im Gasthaus "Zur Linde" die Saisoneröffnung mit närrischen Showeinlagen und Musik mit DJ Veit Eick.

In Erfurt werden am 11.11. um 11.11 Uhr am Fischmarkt die Narren geweckt. Am Abend gibt es dann im Kaisersaal ab 19.11 Uhr die traditionelle Prinzenproklamation.