In Wasungen fällt am 11.11. um 11:11 Uhr der Startschuss zur 488. Karnevalssession - so heißt es vom Wasunger Carneval Club (WCC), den es immerhin schon seit 55 Jahren gibt. Nachmittags dürfen die Kinder tanzen, bevor abends die Erwachsenen damit dran sind.

In Lauscha wird der Faschingsanfang ab 11:11 Uhr auf dem Hüttenplatz gefeiert - und der Rathausschlüssel eingefordert.

Auch in Suhl begrüßen die Karnevalsvereine die närrische Saison. Um 10:45 Uhr setzt sich der bunte Festumzug an der Kreuzkirche in Bewegung, um hoffentlich pünktlich um 11:11 Uhr das Rathaus zu erreichen. Aus dessen Fenstern geben die Präsidenten der Karnevalsvereine beim "Sühler Rathausknoatsch" neueste närrische Erkenntnisse und Begebenheiten aus Suhl und Umgebung kund.

In Sonneberg zählt der Faschingsverein Kuckuck auf seiner Internetseite die Sekunden bis zum Start der Faschingssaison. Samstag um 11:11 Uhr wollen die Närrinnen und Narren mit einem donnernden "Kuckuck Helau" ins Rathaus einziehen. Eine Woche später feiern sie in Neuhaus-Schierschnitz - unter dem Motto "Im Osten nix Neues".

Die Narren in Jena kündigen an, dass sie "pünktlich um 11:11 Uhr die Schlüsselgewalt aus den Händen des Oberbürgermeisters erhalten werden". Was Thomas Nitzsche davon hält, bleibt abzuwarten. Abends bittet unter anderem der Jenaer Karnevals Club ins Stadtteilzentrum Lisa, um den Auftakt der Saison zu feiern.

In Neustadt an der Orla lädt die Karnevalgesellschaft Duhlendorf ab 11 Uhr zum Schlüsselkampf auf den Markt. Abends wird zur Prinzenpaarproklamation im Wotufa-Saal gesungen und gelacht.

Vielfältig feiern die Faschingsfreunde in Weida - zumindest wenn die Machtübernahme mit Schüssen aus der Konfettikanone um 11:11 Uhr gelingt. Für 14 Uhr bittet der Weidaer Carneval Verein (WCV) zum Sportpark Roter Hügel. Dort spielt der FC Thüringen Weida mit Unterstützung des WCV gegen den 1. SC Heiligenstadt. Abends wird im Bürgerhaus gefeiert - unabhängig vom Fußball-Ergebnis.